La voisine avait planqué 186 ballons

Plus c’est gros, plus ça passe.Une voisine excédée du club de Juillan (D1 du District Hautes-Pyrénées) a dérobé pas moins de 186 ballons pour faire cesser l’activité du club, selon. Le butin, dissimulé chez la voleuse, est estimé à près de 4 000 euros par la brigade d’Ossun, et a dû nécessiter des mois de dur labeur pour la coupable.Cette dernière n’en est pas à son coup d’essai, puisqu'elle avait réussi à interrompre puis reporter la rencontre entre Juillan et Tarbes FC. Elle s'était alors purement et simplement assise au beau milieu du terrain. Les arrosages automatiques n’avaient pas fait flancher la volonté de cette femme.Beau joueur, le président du club n’a pas souhaité déposer plainte. De la passion et de la tolérance, c’est aussi ça le foot amateur.