La Vieille Dame retourne Wembley

Ultra réaliste, la Juventus fait tomber Tottenham chez lui (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale. Auteur d'un but et d'un caviar pour Dybala, Higuaín a été l’outre-mangeur de la soirée.

La Vieille Dame et ses vapeurs

Le chef Allegri vous remercie

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris – Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies – Dier, Dembélé – Eriksen, Dele, Son – Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Juventus (4-3-2-1) : Buffon – Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro – Khedira, Pjanić, Matuidi – Douglas Costa, Dybala – Higuaín. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

À quoi tient l'obtention d'une étoile Michelin ? Pas grand-chose, mais comme dans tout bon bouchon qui se respecte, ce sont les détails qui font la différence. Ce plat à peine trop assaisonné, le manque de générosité dans les doses servies, ou le manque de pain dans une corbeille pourtant remplie au préalable. Ces critères, Tottenham les a tous respectés lors de ce duel culinaire de haute volée. Longtemps, sa rapidité d’exécution et sa générosité ont séduit les membres d'un jury aux anges, jusqu'au réveil de son concurrent. La finesse du double finaliste des trois dernières éditions du télé-crochet a fini par payer, sortant dix minutes d'une justesse infinie. Et ce soir, c'est avec un goût amer dans le fond de la gorge que lesrentrent à la maison.Dans le restaurant gastronomique de Wembley rempli comme un œuf, les hôtes ne vont pas mettre longtemps avant de se mettre à table pour déguster leur brunch. Heung-min Son plante en premier sa fourchette comme un gourmand (3), mais est arrêté par l'agaçant tonton Buffon qui lui rappelle qu'il n'a pas encore mis sa serviette. Du coin de l'œil, Gonzalo Higuaín s'inquiète de ne toujours pas voir le moindre bout de viande arriver dans son assiette au quart d'heure de jeu, le plat principal passant exclusivement ou presque dans les mains des gamins anglais. Le moment choisi par l'enfant terrible, Harry Kane , pour ajouter son grain de sel, en vain (14). La Vieille Dame va pourtant se réveiller en sursaut dans la foulée et pousser un cri d'horreur quand le serveur du soir ne voit pas le crachat de l'ado boutonneux Vertonghen vers un Douglas Costa sur le point de commander son met. Les petits Italiens donnent l'impression de galérer à comprendre ce qu'ils font ici, vraiment pas aidés par leurs hôtes du soir, et la tension entre les deux clans va monter d'un cran. Vexé par la remontrance à son égard au début de l'apéritif, Son revient à la charge, bouscule Buffon, et mange goulûment la première part du rôti (39). 1-0. Un homme en noir se lève et tape deux fois sur son verre avec sa cuillère, faisant redescendre un poil la pression. Pause Badoit.Mécontent du service et de la qualité des mets, Max Allegri enfile sa plus belle toque et choisit de faire confiance à ses fidèles pâtissiers, Asamoah et Lichsteiner, pour s'occuper des desserts. Formés à bonne école, c'est d'abord le Suisse qui va enfin assouvir la faim d'Higuaín avec un Paris- Brest commandé par Khedira pour son ami argentin (64). Les maux de ventre disparus, Higuaín s'empresse de faire croquer un bout à son pote Dybala, qui n'en demandait pas moins (67). Sonnés par ce changement de saveurs impromptu, lestentent de reprendre leurs esprits à l'heure du thé, tardif certes, en attendant de savoir s'ils pourront au moins gratter quelques miettes. Son n'est d'ailleurs pas loin de poser la, mais Barzagli préfère se garder la dernière part pour lui (89). La Vieille Dame repart la panse pleine et sans avoir laissé de pourliche. Un bon plan londonien.