La Vieille Dame ne lâche pas Naples

Hellas Vérone (4-3-3) : Nicolas - Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Cáceres (Pazzini, 78e) - Romulo, Buchel, B. Zuculini - Verde, Bessa (Calvano, 88e), Kean (F. Zuculini, 81e)



Juventus (4-3-3) : Szczęsny – Lichtsteiner (Barzagli, 74e), Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Bentancur (Bernardeschi, 46e), Matuidi - Dybala, Higuaín, Mandžukić (Marchisio, 82e)

La Juventus avait l'occasion de mettre à distance la Roma et l' Inter et ainsi se rapprocher d'un probable duel avec Naples pour la course au titre. Mission accomplie avec ce succès tranquille sur la pelouse du Hellas Vérone , avant-dernier de Serie A.Alors que les Napolitains avaient pris quatre points d'avance la veille, les hommes d'Allegri n'ont même pas eu le temps de ressentir une pointe de stress : dès l'entame, Higuaín envoie une lourde frappe sur le poteau de Nicolas, le ballon revient sur Matuidi qui conclut d'une demi-volée moins esthétique, mais plus efficace (0-1). À la Blaisou. La suite du match n'est que gestion pour la Vieille Dame. Un peu trop peut-être : sur une frappe lointaine un peu chanceuse, l'ancien Turinois Cáceres égalise à l'heure de jeu (1-1). Mais le retour de Dybala dans le onze titulaire avait forcément un sens : celui de remettre les siens sur de bons rails. D'abord d'une reprise pleine axe après un centre de Lichtsteiner (1-2), puis sur un superbe slalom enchaîné d'un tir croisé du droit (1-3).Pas de Coupe du monde pour l' Italie en 2018, mais du suspense en championnat. Tout le monde ne peut pas en dire autant.