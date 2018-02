La Vieille Dame file en finale

99

Juventus (4-3-3) : Buffon - Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah - Marchisio, Pjanić, Matuidi - D. Costa, Mandžukić, Alex Sandro. Entraîneur : Allegri.



Atalanta (3-4-1-2) : Berisha - Mancini, Caldara, Masiello - Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola - Cristante - Iličić, Papu Gómez. Entraîneur : Gasperini.

Belote, et rebelote.Après s'être imposé au match aller 1-0 sur la pelouse de l' Atalanta , la Vieille Dame a refait le coup ce mercredi soir à l'Allianz Stadium. Avec Blaise Matuidi titulaire dès le coup d'envoi, et Dybala entré à cinq minutes du terme, c'est en deuxième période que la Juventus a réussi à prendre le meilleur face à de vaillants Bergamasques, grâce à un penalty à un quart d'heure du terme transformé par Miralem Pjanić.L'écart aurait pu même être plus lourd si, quelques minutes auparavant, Douglas Costa n'avait pas fracassé la barre transversale de Berisha. La Juve se qualifie pour sa quatrième finale de Coppa de suite, et pourrait retrouver la Lazio pour un remake de la saison dernière, ou de l'édition 2014-2015. Et à chaque fois, c'est la Juve qui est sortie victorieuse.