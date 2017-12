La Vieille Dame domestique la Louve

La Juventus n'a pas laissé passer le train en s'imposant face à la Roma grâce à Mehdi Benatia (1-0) et monte dans le wagon de tête, tandis que la Roma reste à quai.

Benatia, comme un roc

Allegri et la bataille des côtés

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanić, Matuidi - Cuadrado, Higuaín, Mandžukić. Entraîneur : Max Allegri



AS Roma (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Strootman - El Shaarawy, Perotti, Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco

Se déplacer à l'Allianz Stadium à deux jours de Noël n'était sûrement pas vraiment le cadeau rêvé par Eusebio Di Francesco . En conférence de presse d'avant-match, le technicien romain voulait «» , en ayant à coup sûr en tête que la Roma n'a plus gagné depuis 2011 à Turin, et même depuis 2010 en championnat. Peine perdue, la faute à une Juventus plus forte, bien sûr, mais aussi et surtout à une entame de match totalement foirée.Max Allegri avait décidé d'aligner trois anciens de la Roma dès le coup d'envoi avec Pjanić, Benatia et Szczęsny. Un choix payant, puisque les trois Turinois vont s'illustrer de manière décisive en l'espace de cinq minutes. Sur un corner de Pjanić, c'est Mehdi Benatia en deux temps qui vient mettre fin à l'invincibilité d'Alisson (18). Cinq minutes plus tard, c'est Szczęsny qui sort le grand jeu face à El Shaarawy après un déboulé de Perotti. La Vieille Dame est dans son match, et maîtrise sans trop trembler une Roma pas très inspirée qui galère à venir porter le danger dans la surface des. Dans l'axe, la paire Benatia-Chiellini tase tout ce qui bouge et notamment à plusieurs reprises un Džeko pourtant pas vraiment venu pour chercher les ennuis.Dans un duel de 4-3-3, l'ancien coach du Milan a décidé de verrouiller les deux côtés pour empêcher les paires Kolarov-Perotti et Florenzi-El Shaarawy de mettre le boxon dans son arrière-boutique. Bien lui en a pris, car en demandant à Matuidi et Khedira de venir bloquer les montées des latéraux romains, il a totalement annihilé l'animation offensive de la Louve. Mieux, la Juve en a récolté les fruits offensivement en seconde période, mais ni Higuaín (54) ni Matuidi (65) n'ont réussi à valoriser les débordements de Mandžukić. Conscient de son impuissance, Di Francesco choisit de mettre plus de monde au milieu en faisant entrer Pellegrini et Schick. La Louve finit mieux et commence à montrer les crocs, mais Džeko, pourtant en bonne position, ne trouve pas le cadre (72). Cette Roma pense même parvenir à ses fins quand, sur un amour de ballon de De Rossi, Florenzi réussit à reprendre du bout du pied, mais c'est la barre qui sauve la Juve (79). La Juve grimace, souffre même, mais n'est pas loin de porter l'estocade dans les derniers moments de la rencontre grâce à Pjanić, qui fracasse la barre à son tour (90+3). Dans un temps additionnel totalement fou, Patrick Schick a la balle de l'égalisation, mais Szczęsny sort le grand jeu (90+5). La Juve tient sa victoire, sous les yeux d'un Francesco Totti à la mine bien tristoune.