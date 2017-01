La Vieille Dame a encore la dalle

Mise sous pression par les victoires de tous ses adversaires directs hier et cet après-midi, la Juve a répondu par un joli succès 3-0 contre Bologne. Son duo argentin s'en est chargé avec un doublé d'Higuaín et un péno de Dybala.

4

Juventus Turin 3-à Bologne

Un remontant pour Dybala

26 à la suite !

Auraient-ils passé un pacte pour contredire les mauvaises langues concernant le prix de leur transfert et leurs prestations pas toujours au rendez-vous ? C’est en effet la troisième fois cette saison que Pjanić offre une passe décisive à Higuaín, histoire de prouver une complicité plus évidente qu’on ne le pense. Cette fois, le Bosnien dégaine un savoureux petit piqué que l’Argentin transforme d’une reprise de volée. C’est le premier but d’une rencontre que la Juve remporte sans forcer afin de maintenir la distance avec tous ses poursuivants directs (+4 sur la Roma). La défaite en Supercoupe d’ Italie a été digérée et elle a même provoqué une réaction d’orgueil. Non, les Zèbres ne sont toujours pas rassasiés.Roma, Napoli, Lazio , Milan, Atalanta et Inter vainqueurs (dans la souffrance), la Vieille Dame n’a pas le droit à l’erreur face à Bologne , par ailleurs dernier adversaire contre lequel elle a obtenu un score de parité, il y a presque un an. Allegri confirme le 4-3-1-2 et titularise enfin Dybala. Asamoah aussi fait partie du onze de départ à la place d’Évra, annoncé sur le départ (Valence ? Man U ? CEO d'Instagram ?). La Juve renifle le match piège et prend direct les devants, Oikonomou sauve d’abord un but tout fait de Khedira avant qu’Higuaín n’ouvre le score dès la cinquième minute. Comme souvent cette saison, la formation turinoise est trop superficielle après l’ouverture du score et s’expose. Or, hormis une frappe du gauche de Krejčí qui aurait mérité meilleur sort, on est beaucoup plus proche du 2-0 que du 1-1. En effet, Higuaín ne cadre pas une tête du point de penalty, tandis que Mirante dévie en corner une belle tentative de Marchisio des vingt-cinq mètres. Absent de marque, Dybala, peu incisif et de nombreux ballons perdus. Le penalty obtenu par Sturaro (faute d’Oikonomou) arrive à point,le transforme et retrouve le sourire. À 2-0 à la mi-temps, le quintuple champion d’ Italie va peut-être enfin jouer libéré, se dit-on.En réalité, les Turinois étrennent un arbre de Noël (Dybala au niveau de Pjanić) qui pourrait être une solution durable. Tous au service dudonc, qui doit soigner sa feuille de stats. Et ça marche ! Lichtsteiner, après un une-deux long format avec Khedira, centre pour Higuaín qui, esseulé au second poteau, trompe le portier adverse d’une tête piquée. Et de douze pions pour le Brestois bien décidé à conserver son sceptre de(Icardi n'est plus qu'à deux longueurs). Cuadrado est le premier à se lever du banc de touche et il est à l’origine d’un contre rondement mené, mais salement conclu par Dybala. Le Colombien est rejoint par Mandžukić (Pjanić puis Higuaín sortent). Lesfont maintenant de la figuration et observent leurs adversaires vendanger les balles de 4-0. Du coup, Allegri en profite pour faire commencer le général Rincón, arrivé du Genoa il y a quelques jours pour apporter du muscle dans l'entrejeu. On en restera là avec ce 26succès de rang à domicile, nouveau recordde la Serie A. Petit lot de consolation pour Bologne , à l'origine (en octobre 2015) et à la conclusion (pour le moment) de cette série historique.