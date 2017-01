La vidéo en Bundesliga dès la saison prochaine

0

JD

Les découpeurs de tibias ont du souci à se faire.Alors que la Belgique a annoncé il y a quelques jours qu'elle entamera une phase de test pour l'arbitrage vidéo en Jupiler Pro League , l' Allemagne a pris beaucoup moins de pincettes : dès la saison prochaine, tous les matchs de Bundesliga bénéficieront de l'assistance-vidéo.Comme en Belgique , l'arbitre aura l'occasion de vérifier la validité d'une décision sur un écran situé au bord du terrain, mais seulement dans quatre cas précis : but, penalty ou carton rouge accordé ou non et assurance que le bon joueur a été sanctionné en cas de litige. Pareil dispositif avait été testé à grande échelle pour la première fois en 2016, à l'occasion de la Coupe du monde des clubs. Que les puristes se rassurent : la décision qui vient d'être prise en Allemagne reste officiellement un test. L'IFAB (l'organisme qui gère l'évolution des règles du football, ndlr) a prévu de rendre un rapport définitif à ce sujet en mars 2018.Dans le catalogue des réformes, on étudie également la possibilité d'officialiser un quatrième changement en cas de prolongations. Une mesure testée lors du deuxième tour de Coupe d'Allemagne, mais qui sera remise au placard lors des huitièmes de finale qui se tiendront dans deux semaines.Qui a dit que les Allemands étaient conservateurs ?