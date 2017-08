La vidéo de la Roma pour l'arrivée de Neymar

AS Roma

Après voir déjà régalé la toile en annonçant la signature de Pellegrini via FIFA , l' AS Roma se lance dans les tutoriels de vidéos de présentation à destination des autres clubs.Les Romains ont en effet proposé leur aide aux communicants du PSG dans une vidéo très étrange. La séquence montre un homme vêtu d'un polo de la Roma, qui propose à Neymar , ou plutôt à une image de Neymar, de réaliser une vidéo de présentation pour annoncer son transfert au PSG . Le tout horriblement doublé en français. L'homme explique que : «Un moment un peu gênant, où est présenté un scénario complètement loufoque à base de, de clowns et de course-poursuite dans Paris. Les équipes de comm' de la Roma n'ont pas le temps de s'ennuyer cet été.La Roma pourrait bien réaliser un long métrage en cas de signature de Riyad Mahrez