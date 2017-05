La victoire dingue de Lens

2

Ajaccio 3-6 Lens

Quelle folie !En déplacement en Corse, Lens a fait péter les compteurs. En témoigne le score invraisemblable entre les deux équipes à la pause : 3-5 ! Tout a commencé par l'ouverture du score d'Habibou, auteur d'une lucarne dès la septième minute (soit le but le plus rapide de la saison pour le Racing). Ephestion a ensuite doublé la mise, ce qui a sonné le réveil d'Ajaccio. En 120 secondes, les Corses avaient rejoint l'adversaire grâce à une tête de Frikeche et un coup franc de Sainati.La suite fut un enfer pour Riffi Mandanda , transpercé par un penalty de Fortuné, un caramel de Gérard et un nouveau pion d'Ephestion. La seconde période sera plus calme, puisque seul Habibou trouvera la faille sur un second penalty.Grâce à ses six buts en six tirs cadrés, Lens conforte sa place de dauphin et revient à un point du leader brestois.