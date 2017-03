La vente de Milan sans doute reportée

0

La Chine est composée de deux types de personnes : ceux qui sont prêts à cracher 50 millions d'euros pour Anthony Modeste et ceux dont les billets ressemblent à ceux du Monopoly. Les mauvaises langues diront que les gens qui veulent acheter l' AC Milan appartiennent au deuxième camp.Le président actuel du club, Silvio Berlusconi , avait donné son accord l'an dernier pour un rachat du club milanais, à hauteur de 740 millions d'euros – dont 220 de reprise de dettes –, mais l'opération a plusieurs fois été reportée. 200 millions euros d'acompte ont déjà été versés par la partie chinoise à la suite des différents reports.La vente devait finalement être conclue ce vendredi 3 mars, mais elle pourrait être reportée à plus tard, car selon les médias italiens, l'un des investisseurs s'est retiré. Selon, celui qui devait apporter entre 80 et 100 millions n'a pas reçu l'autorisation de sortir ces capitaux de Chine . Du coup, une source de l'AFP a expliqué à l'agence de presse que «» .Soit deux Anthony Modeste