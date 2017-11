La VAR utilisée pour Angleterre-Allemagne

LG

Enfin un Angleterre Allemagne sans scandale arbitral ?Le match amical de vendredi opposant l’Angleterre à l’Allemagne constituera une grande première historique. En complément de la, l’arbitre de la rencontre pourra également s’appuyer sur l’assistance vidéo pour confirmer ses décisions, d’après la Fédération anglaise (FA). Un geste symbolique, aux vues du but accordé à tort à Geoff Hurst pour le mondial 1966, et de celui refusé à Frank Lampard pour le mondial 2010. La VAR n’a, pour l’instant, jamais été utilisée lors de matchs officiels au Royaume-Uni, mais a déjà été testée à Wembley en octobre, pour le compte d’un match de charité. La FA a également précisé que certains matchs de FA Cup seront soumis à des essais de la VAR cette saison, pour juger de son bon fonctionnement et de sa potentielle installation dès la saison 2018-2019.