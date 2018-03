La VAR officiellement utilisée au Mondial

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'était qu'un secret de polichinelle, mais c'est maintenant officiel.En visite à Bogotá, en Colombie, le conseil de la FIFA et son président au crane luisant Gianni Infantino ont annoncé vendredi que l'assistance vidéo pour les arbitres serait bien présente lors de la Coupe du Monde en Russie, programmée entre le 14 juin et le 15 juillet 2018. Déjà actuellement utilisée en Serie A, en Bundesliga et en Belgique - entre autres -, elle ne fait l'unanimité nulle part.La vrai question est la suivante : à quand le retour du but en or ?