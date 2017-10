La VAR mise en place pour la prochaine saison de Liga

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le championnat espagnol se met à la page. Juan Luis Larrea, le président de la fédération espagnole (RFEF) a annoncé ce mercredi que la saison 2018-2019 de Liga accueillera l'assistance vidéo à l'arbitrage. «» , a déclaré Larrea au micro de la Cadena Ser. La VAR (Video Assistant Referee), souvent remise en cause , a déjà été instaurée en Serie A et en Bundesliga depuis le début de saison.Le président a également précisé que ce système sera testé dès cette saison sur plus de 70 rencontres. «» , a-t-il confié. La Liga, seul championnat dueuropéen à ne pas bénéficier de la goal-line technology, va donc se moderniser.Les arbitres des matchs entre le Barça et le Real devraient se faire plaisir.