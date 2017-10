La Turquie sacrée championne d’Europe de football amputé

VIDEO — Ömer Güleryüz scores the opener for the Turkish national amputee football team in the final against Englandhttps://t.co/jMYAQKh6yR pic.twitter.com/9UNI8xJ14X — DAILY SABAH (@DailySabah) 9 octobre 2017

Le seul terrain où les béquilles sont autorisées.La Turquie est venue à bout de l’ Angleterre deux pions à un, dans une finale totalement folle de coupe d’Europe de football amputé, ce lundi. C’est du capitaine Osman Çakmak qu’est venue la libération, dans les arrêts de jeu.La Turquie , invaincue dans le tournoi en ne concédant que deux petits buts, prend sa revanche sur ses deux places de finalistes, aux Euros 2004 et 2008. À noter que l’équipe de France faisait partie des douze nations présentes dans ce Mondial, bien qu’elle ne compte que 24 licenciés actuellement, et a terminé septième.Le football amputé est lancé officiellement à Seattle en 1980, et a été pensé par l’Américain Sir Don Bennett, amputé après avoir perdu son pied dans un duel avec une hélice de bateau. Les joueurs de champ peuvent avoir deux mains mais une seule jambe, et les gardiens de but deux jambes mais une seule main. Concernant les règles du jeu, elles sont semblables à celles du football conventionnel, exceptées quelques modifications : la seule partie du corps pouvant volontairement déplacer ou contrôler le ballon est ainsi la jambe valide, la béquille étant considérée comme une main. Le contact du ballon sur la béquille est toutefois toléré s'il est involontaire. De même, les hors-jeux n'existent pas, et les gardiens ne sont pas autorisés à sortir de leur surface, sous peine de pénalty. Il est également interdit de frapper un adversaire avec sa canne, sous peine de carton rouge et de pénalty. Les sept joueurs d’une équipe doivent se munir de cannes anglaises et de protèges-tibias comme seuls équipements.Le reste, c'est de la passion, du courage et certainement pas mal d'heures d'entraînement.