La Tunisie s'envole en quarts

39

Zimbabwe 2-4 Tunisie

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Aigles de Carthage ont su prendre de la hauteur, après leur défaite face au Sénégal . Grâce à leurs victoires face à l’ Algérie et au Zimbabwe , ils prolongent leur séjour au Gabon Les rapaces du Maghreb mettent peu de temps à survoler la rencontre. Sliti lance dès la dixième minute son équipe sur une frappe qui trompe Mkuruva. L’ouverture du score a le mérite de faire entrer dans leur match les, mais les Tunisiens ne leur laissent pas le temps de réagir. Msakni se charge de doucher les espoirs du Zimbabwe , en crucifiant le gardien après avoir transpercé la défense adverse. C’est un soir à inscrire des buts dans cette rencontre. Menés de deux buts, les Zimbabwéens prennent leurs responsabilités et tentent leurs chances, mais la réussite a choisi Abdennour et les siens. C’est donc logiquement que Khenissi triple la mise après la demi-heure de jeu. La fessée se profile à l’horizon, mais lesne sont pas hommes à se laisser faire sans broncher. Musona réduit le score juste avant la pause. Malheureusement pour les Zimbabwéens, la joie est de courte durée, car moins de deux minutes plus tard, les Tunisiens bénéficient d’un penalty, que Khazri se charge de transformer.Le retour des vestiaires est moins prolifique, si la première période a connu cinq buts, la seconde n’en voit qu’un seul, celui de Ndoro pour la réduction du score un peu avant l’heure de jeu. Les deux équipes continuent d’attaquer, d’avoir des occasions, mais la réussite fuit le stade de l’Amitié, et le score en reste là.Avec cette large victoire, les Tunisiens ont fait le boulot et en bons deuxièmes du groupe, se qualifient pour affronter le Burkina Faso en quarts. Les Zimbabwéens, eux, peuvent quitter le Gabon la tête haute.