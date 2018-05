La Tunisie fait douter le Portugal

137

Portugal (4-3-3) : Lopes – Pereira (Cédric, 72e), Pepe (Fonte, 63e), Dias, Guerreiro (Mario Rui, 46e) – Carvalho, Adrien Silva (M. Fernandes, 63e), João Mario (Moutinho, 80e) – Ricardo Quaresma, André Silva, Bernardo Silva (Guedes, 72e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Tunisie (4-4-2) : Hassen – Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddad (Maaloul, 46e) – Badri (Akaichi, 87e), Skhiri, Sassi, Sliti (Srarfi, 76e) – Khaoui (Ben Youssef, 46e), Khalifa (Chaalali, 67e). Sélectionneur : Nabil Maaloul.

SO

Il reste encore du boulot.Des dribbles chaloupés, de l’engagement, des, des petits ponts, des passes dans le vide, des contrôles manqués, il y a tout simplement tout eu dans ce Portugal-Tunisie qui sentait bon la Ligue 1, avec 12 joueurs au coup d’envoi passés par le championnat de France. Un vrai premier match de préparation à la Coupe du monde avec deux entraîneurs qui en ont profité pour faire quelques tests et qui repartent avec quelques certitudes offensives et beaucoup de doutes sur le plan défensif après ce nul 2-2 à l'Estádio Municipal de Braga.Privé de son capitaine Cristiano Ronaldo , le Portugal a eu du mal à entrer dans la partie, au contraire des Tunisiens, bien décidés à ressortir proprement le ballon et à prendre à la gorge le champion d’Europe en titre. Une tactique impayée puisque ce sont les Portugais qui frappent les premiers par André Silva, qui profite d’un amour de centre de Ricardo Quaresma pour faire parler son jeu de tête et inscrire son douzième but en 21 sélections (1-0, 22). Ce but libère les Portugais, qui doublent la marque sur une merveille de demi-volée surpuissante de João Mário (2-0, 34).Moins fringants, bouffés dans le cœur du jeu, malmenés par Bernardo Silva qui s’amuse dans la surface avant d’envoyer une douceur sur le poteau (54), les coéquipiers de l’ancien Marseillais Saber Khalifa ne se laissent pas écraser pour autant et reviennent dans la partie sur une jolie frappe d’ Anice Badri (2-1, 39). La seconde période sera surtout l’occasion d’apercevoir unede Ricardo Quaresma et d’assister aux changements des deux sélectionneurs. Unqui profite surtout à la Tunisie qui égalise grâce aux deux nouveaux entrants : Ali Maaloul, à la passe, et Fakhreddine Ben Youssef à la finition (2-2, 64).2-2, score final, le Portugal est prêt pour sa mission : se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial avec trois matchs nuls.