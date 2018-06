La Tunisie encorne le Panama

Victoire de la Tunisie sur le Panama grâce au fantasque Wahbi Khazri, buteur décisif (2-1). Succès inutile (puisque les deux équipes étaient déjà éliminées), succès pour l'honneur, mais succès quand même.

Meriah le maudit

La révolution Ben Youssef

Panama (4-5-1) : Penedo – Ovalle, Escobar, Torres, Machado – J. Rodríguez, Guardia Avila (Arroyo, 81e), Gómez (Cummings, 46e), Godoy, Barcenas – Torres (Tejada, 55e). Sélectionneur : Hernán Dário Gómez.



Tunisie (4-3-3) : Mathlouthi – Haddadi, Meriah, Bedoui, Nagguez – Chaalali, Skhiri, Sassi (Badri, 46e) – Sliti (Khalil, 77e), Khazri, Ben Youssef. Sélectionneur : Nabil Maâloul.

Par Antoine Donnarieix

Groupe G Pts J. G. N. P. Diff. 1 Belgique 9 3 3 0 0 7 2 Angleterre 6 3 2 0 1 5 3 Tunisie 3 3 1 0 2 -3 4 Panama 0 3 0 0 3 -9



Après ce soir, qui peut encore dire que la Ligue 1 est un championnat de seconde zone ? Certes, le Panama n'était pas l'adversaire le plus redoutable dans cette Coupe du monde. Certes, la Tunisie n'avait plus rien à jouer dans cette compétition. Mais pour diriger les Aigles de Carthage ce soir, il y avait un monsieur au talent rare : Wahbi Khazri . Un homme qui aura retrouvé le sourire cette année grâce à un prêt réussi au Stade rennais, cause de l'intérêt direct de Saint-Étienne pour le mercato d'été. Et qui, en conséquence, offre à la Tunisie un combiné passe décisive-but supplémentaire avant de rentrer passer des vacances au bled.Pendant que les deux mastodontes de la poule G s'expliquent pour obtenir la première place du groupe – ou l'éviter, c'est selon –, le Panama poursuit son Mondial et souhaite terminer son parcours sur un nouvel exploit. Car après le but de Felipe Baloy contre l' Angleterre , le petit poucet vise l'étape du dessus : un premier point dans la compétition et, si possible, une première victoire. Pour ce faire, Hernán Dário Gómez planifie un 4-5-1 avec son héros national Roman Torres en pointe. Une bonne idée, puisque son apport pèse sur une défense centrale Meriah-Bedoui très fragile. En réalité, le dernier nommé est souvent porté vers l'offensive. Et si son coup de tête oblige Jaime Penedo à s'y prendre à trois fois pour bloquer le cuir, la suite des opérations va s'avérer plus délicate.Conquérant et même dominateur, le Panama va bénéficier d'un peu de chance pour ouvrir le score. Aux 25 mètres, José Rodríguez tente une frappe déviée par le malheureux Yassine Meriah , déjà fautif lors d'un marquage hasardeux sur Harry Kane dans les arrêts de jeu de la première journée. Résultat ? Le troisième gardien Aymen Mathlouthi est pris à contre-pied, et lesmènent pour la première fois de leur histoire dans un Mondial (1-0, 32). Voilà, la Tunisie se retrouve derrière au tableau d'affichage et va devoir déployer ses ailes si elle souhaite un jour décoller. En bon leader, Wahbi Khazri s'essaie à deux fois pour tromper Penedo, mais la baraque panaméenne tient bon. Pour l'instant.L'alerte tunisienne va se transformer en sanction au début du second acte grâce à une nouvelle offensive initiée par le tandem Sliti-Khazri. Bien servi par l'employé de Sunderland , Fakhreddine Ben Youssef reprend le ballon aux six mètres et égalise (1-1, 51). Le rouquin aurait même pu faire coup double dans la foulée, mais Penedo parvient cette fois-ci à sortir vainqueur du duel. Pour faire passer un frisson sur l'échine des siens, Mathlouthi s'embarque dans une sortie hasardeuse et prend la frappe d'Édgar Joel Bárcenas en pleine poire. Mais pour rassurer tout le monde, il y a ce but de Wahbi Khazri sur une subtile passe de l'entrant Anice Badri . Portés par leur force tranquille, les Tunisiens contrôlent la fin de partie et laissent le Panama avec quelques regrets. De quoi engranger un peu plus d'expérience.