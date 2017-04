La tuile pour Ferreira-Carrasco

0

Coup dur pour Yannick Ferreira-Carrasco.L'ailier belge s'est blessé contre Villarreal mardi soir. Il souffre d'une entorse acromio-claviculaire et si l' Atlético Madrid n'a pas précisé la durée de son indisponibilité, les médias espagnols parlent de deux semaines d'absence.Cela pouvait difficilement tomber plus mal puisque YFC va manquer la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid , le 2 mai prochain, et n'est pas sûr d'être revenu pour le match retour, le 10 mai. L'absence de l'ancien Monégasque, très utile en milieu gauche dans le 4-4-2 de Simeone, risque de peser sur la rencontre.Allez, que Simeone nous titularise Nicolas Gaitan aux côtés de Griezmann et Gameiro, histoire de nous faire une belle 3G.