La tribune Bastia 1905 se met en sommeil

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans attendre le jugement de la commission de discipline de la LFP, qui devrait tomber ce jeudi soir, le groupe de supporters Bastia 1905 a annoncé sa mise en sommeil «» dans un communiqué relayé par. La raison de ce retrait volontaire ? Le manque de soutien des dirigeants Corses et des autres supporters du Sporting après les débordements survenus lors de la réception de l'OL le 16 avril dernier : «Dans ce long communiqué, le groupe de supporters Bastia 1905 assument leurs erreurs et leur caractère excessif, mais refuse «» Toujours aussi ami avec la LFP, le groupe de supporters n'oublie pas de lui envoyer un petit tacle : «Reste à savoir si Anthony Lopes et Jordan Ferri apparaîtront dans leurs cauchemars.