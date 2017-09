La Syrie rêve de son premier Mondial

AG

Héroïques.Mardi soir, la Syrie est allée arracher le match nul face à l' Iran , grâce à un but en toute fin de rencontre (90+2). Un point précieux qui lui permettra de disputer un match de barrages contre l' Australie , en vue de la qualification pour le prochain Mondial.Troisièmes de leur groupe derrière l' Iran et la Corée du Sud , qualifiés, les Syriens devancent l' Ouzbékistan à la différence de buts.L'équipe nationale syrienne, qui ne peut même pas jouer sur son sol à cause de la guerre, peut ainsi espérer participer à la première Coupe du monde de son histoire.La belle histoire.