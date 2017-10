La Syrie et l'Australie se neutralisent

LG

Elle a souffert, elle a été menée, mais la Syrie a tenu.Lors du barrage aller des qualifications de la Zone Asie, la Syrie a arraché le nul, 1-1, face à l' Australie Les, plus inspirés et dominateurs dans le jeu, ont pourtant ouvert le score peu avant la mi-temps par Robbie Kruse , qui reprend égoïstement une frappe sèche du gauche de son copain Mathew Leckie, après une belle action collective.Incapables de cadrer le moindre tir en première période, les Syriens ont fait le dos rond, et ont surtout tenter de limiter la casse. Ils s'en sont remis à leurs poteaux en début de seconde période, sur un tir de Tomi Juric Après cela, les Syriens se sont montrés bien plus présents dans le camp australien. Al-Soma, l'homme qui avait égalisé à la dernière minute en Iran , fait frémir une première fois les, sur une énorme frappe à dix minutes du terme. Cinq minutes plus tard, il égalise enfin sur un pénalty litigieux. 1-1, score final.Le match retour aura lieu mardi 10 octobre, en Australie Le vainqueur de ce barrage sera opposé au quatrième de la zone CONCACAF, à savoir le Panama , les Etats-Unis ou le Honduras