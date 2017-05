La suspension de Messi annulée

0

AS

Au-dessus des lois. Lionel Messi avait insulté l'arbitre de touche brésilien du dernier Chili-Argentine (1-0) en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 . Pour cela l'Argentin avait écopé de quatre matchs de suspension par la FIFA et avait purgé le premier face à la Bolivie (0-2).La Fédération Argentine a fait appel au nom de Messi et elle a obtenu gain de cause puisque l'instance dirigée par Gianni Infantino a tout simplement annulé la suspension ainsi que l'amende de 9000 euros infligées à l'attaquant du FC Barcelone LA FIFA a expliqué cette décision dans un communiqué : «Mais du coup si les éléments de preuve n'étaient pas suffisants, comment la FIFA a pu considérer que le comportement de Messi était répréhensible ?