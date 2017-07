La superbe vidéo de campagne d'abonnement de la Sampdoria

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les pôles comm' des clubs de foot n'ont jamais été aussi inventifs.Alors que certains rivalisent d'originalité pour annoncer des transferts, la Sampdoria de Gênes a elle publié une vidéo bien sentie pour lancer sa campagne d'abonnements. Désireux de remplir le Luigi-Ferraris et ses 36 569 places, les dirigeants de la Samp' ont pondu un spot assez ironique pour inciter les supporters à venir au stade plutôt que d'écouter ou regarder le match.On y voit trois duos différents : deux papys pêcheurs qui écoutent le match à la radio, deux jeunes qui en font de même en voiture, et un père de famille dans son salon. Mais alors que la Sampdoria se procure une occasion et que la tension monte, la radio des pêcheurs tombe à l'eau, celle des jeunes est coupée par un tunnel, tandis que le père de famille est victime d'une coupure de courant. Bref, seuls les supporters présents au stade voient le but. Un message suffisamment explicite conclu par unL'arrivée de Sneijder à la Sampdoria serait tout aussi efficace pour attirer des abonnés.