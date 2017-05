La super bicyclette norvégienne

0

Prends ça, Emre Can !Si le milieu de Liverpool a envoyé un pur retourné ce lundi soir à Watford (victoire des1-0), un autre joueur s'est illustré de la sorte sur une pelouse du Tippeligaen, le championnat norvégien. Il est défenseur et s'appelle Kind Mikalsen.Sur corner, Mikalsen est à la retombée d'un dégagement du gardien, puis, dos au but, comme porté par la grâce, il dégaine un retourné fou qui vient finir sa course sous la barre. Son but magnifique offre la victoire à Lillestrøm face à Sogndal, 1-0.Sûr que les quarante supporters présents au Fosshaugane Campus ont apprécié le chef-d’œuvre.