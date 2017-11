La Suisse prend une option

30

Irlande du Nord (4-3-3) : McGovern - McLaughlin, McAuley, J.Evans, Brunt - Norwood, C.Evans (Saville 65e), Davis - Magennis, Lafferty (Washington 78e), Dallas (Ward 52e). Sélectionneur : Michael O'Neill.

Suisse (4-2-3-1) : Sommer - Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez - Zakaria, Xhaka - Shaqiri, Džemaili (Frei 83e), Zuber (Mehmedi 87e) - Seferović (Embolo 77e). Sélectionneur : Vladimir Petković.

La main de la discorde.En novembre 2009, l' Irlande avait manqué la Coupe du monde 2010 à la suite d'une main non signalée de Thierry Henry . Huit ans après, c'est au tour de son voisin du Nord de se faire avoir sur une histoire de mimine. Cette fois-ci pas de contrôle du bout des doigts, mais une frappe de Xherdan Shaqiri repoussée dans la surface de réparation par le haut du dos du Nord-Irlandais Corry Evans . Malheureusement pour les spectateurs bruyants du Windsor Park, l'arbitre de la rencontre a, lui, vu une main et a offert à Ricardo Rodríguez l'occasion de mettre en bonne position sa sélection helvète avant le match retour de dimanche (0-1, 58).Dominateurs, les Suisses auraient pu faire la différence bien avant l'aide de l'homme en noir, mais Granit Xhaka a fait preuve de maladresse devant le but (12), tout comme l'ailier toujours aussi remuant Xherdan Shaqiri (47), qui a le mérite d'avoir tout de même réalisé une des seules frappes cadrées de la rencontre (18). Si les Nord-Irlandais pourront regretter cette décision arbitrale, ils ne méritaient pas vraiment mieux que cette défaite un à zéro tant ils n'ont quasiment rien montré sur le plan offensif.En Suisse , pour le match retour, il va falloir attaquer pour espérer accrocher l'un des derniers tickets pour le Mondial 2018.