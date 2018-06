La Suisse offre un point au Costa Rica

Accrochée dans les derniers instants par une généreuse équipe du Costa Rica (2-2), la Suisse n'a toutefois pas perdu et verra les huitièmes. Les Ticos, eux, peuvent prendre l'avion pour San José avec quelque chose en plus que de simples souvenirs de Russie. Une belle soirée pour tout le monde, finalement.

La Suisse dort, mais Sommer veille

Docteur Waston

Suisse (4-2-3-1) : Sommer – Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Džemaili, Embolo – Gavranović. Entraîneur : Vladimir Petković.



Costa Rica (4-3-3) : Navas – Acosta, Gonzalez, Oviedo, Gamboa – Watson, Borges, Colindres – Ruiz, Guzmán, Campbell. Entraîneur : Oscar Ramírez.

Par Andrea Chazy

Groupe E Pts J. G. N. P. Diff. 1 Brésil 7 3 2 1 0 4 2 Suisse 5 3 1 2 0 1 3 Serbie 3 3 1 0 2 -2 4 Costa Rica 1 3 0 1 2 -3



// Waston (56) pour le Costa Rica Ça commence à devenir une habitude. Un scénario qu'on a déjà lu et relu cent fois, même si on ne parie pas sur une réussite avant d'en lire les premières lignes. Pour sa quatrième participation consécutive, la Suisse va passer ce premier tour pour la troisième fois. Comme en 2006 et 2014, les Helvètes ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans un groupe très ouvert derrière l'ogre brésilien.Lors du Mondial sud-africain, seul raté de son tableau récent, la Suisse avait hypothéqué ses chances et offert un point lors de la dernière journée à un Honduras déjà éliminé. Ce soir, elle a encore permis à son adversaire du soir de repartir au pays avec un petit quelque chose dans la valise. Sans conséquence puisqu'elle passe quand même en huitièmes.Pour ne pas rentrer à San José les mains vides, lesrefusent un troisième revers consécutifs et emballent le début de partie. Les hommes d' Oscar Ramírez ne le savent pas encore, mais ils vont se heurter à un mur : Yann Sommer . Le dernier rempart du Borussia Mönchengladbach va sortir deux parades de grandes classes en l'espace de trente secondes. Après avoir repoussé une tentative de Campbell, Sommer sort de sa poche une horizontale magistrale pour sortir une tête de Borges (5).Le portier helvète est ensuite tout heureux de voir la frappe de Colindres s'écraser sur sa transversale (9). Une dernière tentative d'Oviedo mise de côté par Sommer (19) marque la fin de la tempête tropicale sur la surface suisse. Petit à petit, on recommence à voir Shaqiri dans ses œuvres dans l'autre moitié de terrain, et Lichsteiner déborder sur son côté droit. La première réelle opportunité sera d'ailleurs la bonne, puisque sur un centre de l'ancien Lillois remisé par Embolo, Džemaili allume Navas à cinq mètres qui ne peut que constater les dégâts. Le constat est dur à avaler pour les. Mais à la pause, c'est bien laqui mène la danse.Pas découragé par cette fin de première période contraire à leurs plans, le Costa Rica va repartir tout de suite à l'assaut de la cage de la. Si une frappe de Ricardo Rodríguez va rappeler aux coéquipiers de Bryan Ruiz que la Suisse reste dangereuse, Kendall Waston va faire encore mieux. Sur un corner de Joel Campbell, le défenseur central de Vancouver s'élève plus haut que tout le monde pour enfin réussir à tromper la vigilance de Sommer (56). Comme lors du premier acte, le Costa Rica domine vingt minutes avant ensuite de s'exposer aux assauts suisses.Entré en jeu à la place de Gavranović, Drmić trouve le poteau de Navas à peine dix minutes plus tard (77). Une question de temps puisque c'est lui qui redonne l'avantage aux siens en reprenant un bon centre venu d'un autre entrant, Zakari (87). Mais lespersistent, obtiennent et transforment un penalty dans les arrêts de jeu par le capitaine Bryan Ruiz (90+3). La Suisse finit donc deuxième de son groupe, et se frottera à la Suède avec quelques certitudes en poche lors des huitièmes de finale. Et un gardien qu'il espère aussi bon que ce mercredi.