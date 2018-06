La Suisse bloque le Brésil

Après une bonne première période, au cours de laquelle Coutinho a ouvert le score de très belle manière, la Seleção a cessé de jouer en seconde. Résultat : les Suisses sont revenus dans la partie et ont finalement décroché un nul tout sauf immérité.

Bijou de Coutinho

Zuber alles

Brésil (4-2-3-1) : Alisson – Marcelo, Miranda, Silva, Danilo – Paulinho (67e Renato Augusto), Casemiro (60e Fernandinho) – Neymar, Coutinho, Willian – Gabriel Jesus (79e Roberto Firmino). Sélectionneur : Adenor Leonardo Bacchi « Tite » .



Suisse (4-2-3-1) : Sommer – Rodríguez, Akanji, Schaer, Lichtsteiner (87e Lang) – Xhaka, Behrami (70e Zakaria) – Zuber, Džemaili, Shaqiri – Seferović (80e Embolo). Sélectionneur : Vladimir Petković.

Par Émilien Hofman

Groupe E Pts J. G. N. P. Diff. 1 Serbie 3 1 1 0 0 1 2 Suisse 1 1 0 1 0 0 2 Brésil 1 1 0 1 0 0 4 Costa Rica 0 1 0 0 1 -1



C'est écrit : cette Coupe du monde sera compliquée pour tout le monde. Après l' Argentine , tenue en échec par l' Islande , après l' Allemagne , battue dans l'après-midi par le Mexique , c'est au tour du Brésil de louper son entrée dans la compétition. À Rostov , lan'a pas été capable de faire mieux qu'un match nul, 1-1, face à une vaillante Suisse . Pourtant, les Brésiliens sont parfaitement entrés dans leur Mondial, avec une première demi-heure de haute volée, ponctuée par un but splendide de Coutinho. Alors que ce but aurait pu permettre aux Brésiliens de dérouler, il les a, à l'inverse, bloqués. Et en seconde période, la Suisse a joué crânement sa chance, a égalisé et a défendu ce point avec une organisation quasi parfaite et un brin de réussite. Et voilà comment les ultras favoris cochonnent leur entrée en matière.Inspirée par le Mexique conquérant de cet après-midi, la Suisse choisit la solution offensive dès l’entame. Après trois minutes, Džemaili tente la reprise de volée dans la surface, ça termine bien au-dessus. Dans la foulée, Schar et Akanji se viandent totalement sur un centre en retrait de Neymar , mais la frappe écrasée de Paulinho est détournée miraculeusement par Sommer. Bien organisée, la défense suisse plie à la suite d'une relance de la tête en plein dans les pieds de Coutinho. Le Barcelonais enroule magnifiquement un ballon impeccable et imprenable qui rentre en frappant le poteau. Pendant ce temps-là, l'attaquant Seferović (4 buts en Liga NOS avec Benfica la saison dernière) n’arrange pas son cas auprès des fans suisses en chiant tour à tour ses duels aériens et son contrôle de balle sur une des rares offensives dans la surface des. À la pause, le Brésil donne l’impression de savoir ce qu’il fait.Mais dès le début de seconde période, la Suisse revient dans le match. Positionné à deux mètres du but d’Alisson, Zuber n’a pas trop envie de se mêler à la foule de mecs venus jouer ce corner à suivre de Shaqiri. Du coup, le médian suisse se débarrasse de son garde-du-corps, Miranda , d’une jolie poussée dans le dos, et marque de la tête. Refroidis, lesmontrent un aspect bien moins rassurant de leur jeu. Celui d’une équipe peu inspirée malgré un flanc gauche Marcelo Neymar très actif. En milieu de terrain, Behrami ratisse, Willian virevolte. Ce n'est que par période que les Brésiliens foutent le boxon dans la défense de Sommer.Après les tentatives contrées de Coutinho (57) et Neymar (58), ce dernier trouve le Barcelonais qui crochète via un contrôle poitrine, mais balance le cuir en tribune. De quoi énerver le Parisien, qui se décide alors à tenter de forcer le résultat rien qu’avec ses dribbles. Mais là où ça fonctionne sur deux Suisses, ça s’écrase sur le troisième, souvent grâce à un tacle solide. Les dix dernières minutes sont chaudes : Firmino essaie la reprise à la Van Basten (82), puis envoie une tête surpuissante sur Sommer (90), avant cette incroyable frappe de Miranda qui vient lécher le montant helvète (93). Non, le Brésil n'y arrivera pas, et ne gagne pas son match inaugural. Une première depuis 1978.