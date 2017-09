La Suède se rassure, la Hollande plie la Bulgarie

FL

La Suède se rebiffe. Surprise en milieu de semaine par la Bulgarie (défaite 3-2 à l'extérieur), la sélection de Janne Andersson a remis les pendules à l'heure en pliant la Biélorussie 4-0. Bien aidée, il est vrai, par une défense et un gardien «» - comme l'avait déjà remarqué Pablo Correa Les Pays-Bas très bas se devaient de réagir pour rester dans la course à la qualification. Grâce notamment à deux jolis mouvements collectifs conclus par David Pröpper, puis le capitaine Arjen Robben , c'est désormais chose faite. 3-1, ce succès sur la Bulgarie les maintient à trois points de la Suède . Et quand on sait qu'il reste un Pays-Bas Suède en vue lors de l'ultime journée, rien n'est perdu.Qui a dit que les Îles Féroé allaient passer leur vie à se faire tarter par les sélections du Vieux Continent ? Victoire 1-0 face à l' Andorre , et l'archipel de l'Atlantique nord chiffre à huit points au classement, avant de recevoir la Lettonie , bon dernier du groupe. Avec ce genre de parcours, en 2026, ils seront à la Coupe du monde.Dans la bien nommée A. Le Coq Arena de Tallinn, les efforts semblaient vains. Un tir cadré de chaque côté en 90 minutes, c'est tout ce qu'il y avait à se mettre sous la dents. Mais Mattias Kait a pris le temps de faire mijoter les Chypriotes pour finalement saler l'addition dans le temps additionnel.