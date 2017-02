La Südtribüne fermée contre Wolfsburg

0

JD

Voilà, clap de fin.Leest sur le point de vivre sa dernière phase. Tant mieux. Miné par le comportement de certains de ses supporters lors du match contre Leipzig , le Borussia Dortmund a choisi d'accepter la sanction qui lui a été imposée par la Fédération allemande de football (DFB).En plus d'une amende salée, le BvB devra jouer sans son légendaire Mur jaune de vingt-cinq mille personnes samedi prochain contre Wolfsburg. La direction du club a préféré enterrer le dossier une bonne fois pour toutes, sans polémiquer davantage.Pour Thomas Tuchel, cette décision s'apparente à «» . Le coach desdéplore que le kop, «» , soit sanctionné dans son intégralité, en lieu et place des quelques fauteurs de troubles pourtant identifiés.La direction a précisé qu'elle rembourserait tous les détenteurs d'un billet pour le match, abonnés compris. Pour Dortmund, il est plus que jamais l'heure de se concentrer sur l'objectif sportif. La bonne image du club passe aussi par là.