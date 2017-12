La statue de Messi une nouvelle fois vandalisée à Buenos Aires

1

Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 3 décembre 2017

AG

Qui ose toucher au Messi dans son propre pays ? Omar da Fonseca et les Argentins sont sous le choc. La statue du prodige de l'a été vandalisée ce dimanche, dans la capitale sud-américaine. Sur le Paseo de la Gloria à Buenos Aires, où se trouvent dix statues de grands sportifs, celle de Lionel Messi a été retrouvée gisant sur le sol.Envoyée à la Direction des monuments et des œuvres d’art de la capitale argentine, la statue sera restaurée ce lundi. C'est la deuxième fois que la statue de Messi est victime d'un tacle un peu trop appuyé. Les pieds et le ballon sont toujours intacts, l'essentiel est sauf.