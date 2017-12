La stat' de la lose des Verts à Guingamp

883

85 - Saint-Étienne a réussi seulement 85 passes ce soir, 2e pire total sur les 10 dernières saisons derrière Ajaccio v Paris en août 2013 (83). Naufrage. pic.twitter.com/0kxB8hxKVL — OptaJean (@OptaJean) 20 décembre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sainté ne pensait pas réussir à aller plus bas, mais pourtant, les Verts sont encore parvenus à descendre un peu plus en profondeur.Mercredi, au Roudourou, pour clôturer l'année 2017, l' ASSE a vu le point du nul lui filer sous le nez dans les dernières secondes (2-1). Pas illogique, quand on voit les statistiques de la rencontre : les hommes de Jean-Louis Gasset , en une heure et demie face à l'EAG, n'ont réussi que 85 petites passes. Tout proche d'un record sur les dix dernières années, juste derrière l' AC Ajaccio en 2013 face au bulldozer parisien (83).Mais là, c'était contre Guingamp . Il y a de quoi se poser des questions.