La Sociedad sans souci

0

Real Sociedad 3-1 Sporting Gijón

La Sociedad devait gagner.Et elle s'est imposée sans aucune difficulté face à Gijón, relégable. Au bout d'une demi-heure, les locaux, emmenés par Prieto (deux passes décisives) menaient déjà de deux buts, après un pion de José sur la première action et un autre de Jiménez. Tout en maîtrise, la Real a de nouveau fait trembler les filets par Berchiche, avant de se déconcentrer et encaisser la réduction du score de l'ancien Monégasque Echiejile.Pas grave : elle passe en sixième position, deux points derrière Villarreal , et laisse son adversaire du jour englué dans la zone rouge.