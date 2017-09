La Sociedad s'affirme, la Lazio respire

La première soirée de la saison s'achève en beauté en Ligue Europa, grâce au festival de la Real Sociedad (4-0) contre une pâle équipe de Rosenborg et la victoire à l'arraché de la Lazio au Vitesse Arnhem (3-2). Dans le même temps, le Hertha a tenu son match nul contre Bilbao et Guimarães a tenu tête à Salzbourg (1-1).

La vieille dame berlinoise se savait beaucoup moins sexy, attrayante, chatoyante et pour tout dire moins douée que son adversaire du jour. Alors elle a fait comme souvent en Bundesliga : un match solide à défaut de séduire, dans un stade loin d'être rempli. Mieux, Vieille Dame pose même le danger par moment sur phase arrêtée. Il faut un peu de chance pour l'Athletic pour éviter le pire, notamment sur un ballon qui traine dans la surface façon billard et revient sur Darida, dont le pétard s'envole (45). En deuxième période, le schéma ne change pas. Ibisevic colle de vilains coups de coude (58) et le Hertha se la joue à l'expérience. Dans la surface, Darida tombe en espérant d'avoir un penalty salvateur. Que dalle. Ce match restera sans but.Score à la pause. Match en cours. Le match a été décalé pour des raisons de sécurité Toujours pas qualifié en Ligue des champions, le club autrichien de Red Bull a l'habitude de la phase de poules de Ligue Europa. Cela ne s'est pourtant pas beaucoup vu ce soir, tant l'équipe a peiné à dominer les Portugais. Surpris par un Pedrao facilement démarqué sur phase arrêté, Salzbourg réagit grâce au frère Berisha. En glissant, il parvient à pousser le ballon au fond et sauve les meubles. Comme le grand frère contre Monaco , Red Bull fait 1-1.La Lazio a des problèmes de perspective. Sur les centres venu de la droite, personne ne parvient à avoir le second poteau dans son champ de vision. Résultat, par deux fois, Vitesse Arnhem en profite et prend l'avantage. Heureusement, les Laziale ont un buteur en or. Entré à la pause, Ciro Immobile a changé le visage offensif de son équipe. Enfin dans le mouvement, les Italiens reviennent par deux fois au score, entre belle frappasse de Parolo et joli plan à trois terminé par Ciro lui-même. Dans la foulée, Murgia gagne son duel dans la surface avec van de Werff et donne trois points un peu chanceux.La Sociedad n'avait pas envie de faire durer le suspense. En deux minutes, les Espagnols ont donc plié leur match face à Rosenborg , sans vraiment forcer. Llorente ouvre le score grâce à un tir mal repoussé par le gardien de l'équipe norvégienne. Zurutuza le suit et sans suspense restant, la Real s'offre un match d'entraînement grandeur nature. Rosenborg n'y est pas et observe façon plots de circulation. À la fin d'un beau mouvement collectif, Skjelvik alourdit la marque contre-son-camp. Pour le plaisir, Llorente marque un doublé avec une tête sur corner. La Sociedad s'affirme dès ce soir et il fallait bien ça pour suivre le rythme du Zenit