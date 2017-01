La Sociedad écrase Villarreal en coupe

0

Real Sociedad 3-1 Villarreal

Une démonstration.En déplacement au Stade d'Anoeta pour les huitièmes de finale aller de la coupe d' Espagne Villarreal a sombré. Heureusement pour le sous-marin jaune, Manu Trigueros , servi par Alexandre Pato , a sauvé l'honneur en fin de rencontre, ce qui laisse un peu d'espoir pour la deuxième manche. Mais avant ce tremblement de filet, ce fut très, très dur.La Sociedad a d'abord ouvert le balle par Willian José, qui n'a pas perdu son face-à-face peu après le quart d'heure de jeu, avant de doubler la mise par un Carlos Vela courtisé par l' Olympique Lyonnais et qui a profité d'une ridicule mésentente entre Sergio Asenjo et son défenseur. Pas suffisant pour des locaux, qui ont rajouté un autre pion en seconde mi-temps sur une superbe praline de Mikel Oyarzabal Les visiteurs devront montrer un peu plus de concentration pour faire quelque chose au retour. C'est pas gagné...