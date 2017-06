La situation diplomatique du Qatar inquiète la Fifa

AH

Guerre froide dans les pays chauds.La crise entre le Qatar et ses pays voisins inquiète la Fifa en vue du mondial 2022. Futur pays hôte, le Qatar vient de voir l' Egypte , l' Arabie Saoudite , le Yemen, le Bahreïn et les Emirats Arabes Unis rompre toutes relations commerciales et diplomatiques avec lui. Pire, les Qataris sont interdits d'espaces aériens dans les pays en question, et d'entrée sur le territoire. Des sanctions lourdes en réponse à une complicité présumée de l'État avec les terroristes islamistes, et qui compliquent l'organisation d'un tournoi international.En interne, la Fifa est préoccupée par ces tensions, même si elle n'a pas commenté directement cette situation, se contentant de préciser dans un communiqué «» Le comité d'organisation qatari a, lui, refusé tout commentaire. Une crise qui pourrait avoir des conséquences directes sur le football, d'autant plus que le Qatar peut encore rencontrer l' Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis en pré-barrage pour le mondial 2018.Décidément, personne ne veut d'un mondial en hiver.