La Serie A monte sur son grand huit

Lazio-Juventus, Naples-Roma, Atalanta-Sampdoria et Milan-Inter pour finir en beauté dimanche soir : l'Italie s'offre une orgie de chocs pour le compte de cette 27e journée du championnat, où les huit premiers du classement s'affrontent. Un tournant, forcément.

Par Adrien Candau

» Les mots sont de Carlo Ancelotti et remontent à l'époque où il tenait encore les rênes de l'AC Milan. Presque une décennie plus tard, le championnat italien donne raison à l'exlombard. À une dizaine de journées de sa conclusion, la Serie A a su entretenir son suspense mieux qu'à peu près n'importe quelle production hollywoodienne. Unqui concerne d'abord la course au titre, où la Juve et Naples continuent de se tirer la bourre, mais aussi la lutte pour l'obtention des troisième et quatrième places, synonymes de qualification pour la C1. Deux parts de gâteau que se disputent la Lazio, l'Inter et la Roma, voire la Samp et le Milan. Heureux hasard, tout ce beau monde a la bonne idée de se retrouver pour une 27journée aux allures de baston générale. Quatre rencontres qui permettront peut-être de dégager les grands gagnants et perdants de la saison.Puisqu'il faut bien un couple pour ouvrir le bal, c'est la Lazio de Simone Inzaghi et la Juve de Max Allegri qui s'y collent. Lesse frottent néanmoins auxen gardant en tête que le vrai tournant de leur saison les attend mercredi, lors du huitième de finale retour de C1 qu'ils disputeront face à Tottenham. Allegri a eu beau attaquer la saison en clamant «» , personne n'est dupe à Turin, où la conquête d'un nouveau titre national n'est plus la priorité absolue. David Trezeguet , le président des légendes du club, joue cartes sur table depuis la fin de la saison dernière : «» Allegri pourrait donc songer à mettre quelques-uns de ses cadres au frigo, pour les préserver en vue de la joute continentale qui attend la Vieille Dame. Coté, c'est la C3 et le Dynamo Kiev qui se profilent jeudi prochain. Moins préoccupant pour Inzaghi et ses poulains, pour qui la Ligue Europa reste un objectif secondaire et qui jetteront sans doute toutes leurs forces dans la bataille ce samedi.Plus tard dans la soirée, c'est le Napoli qui tentera d'embraser le San Paolo. La routine pour les, qui restent sur dix victoires consécutives en Serie A et n'ont plus qu'une seule idée en tête : continuer de tenir la Juve à distance dans la lutte pour le Maurizio Sarri semble même s'être décidé à bazarder la Ligue Europa pour tout miser sur le championnat. Len'avait aligné qu'une équipe bis face à Leipzig lors des seizièmes de finale de la C3, ce qui a conduit les Napolitains à quitter d'entrée la compétition.La Roma, elle, reste pour l'instant en course en Ligue des champions (défaite 2-1 à Donetsk en 8de finale aller), mais traîne la patte depuis le début de l'année 2018. À court de solutions tactiques, le grand manitou de la Louve, Eusebio Di Francesco , s'est décidé à pousser une gueulante après la défaite de ses hommes face à Milan le week-end dernier : «Parce qu'il n'y a rien de plus moche que la routine, la Serie A a souvent en réserve une équipe surprise, qui vient se mêler à la course à l'Europe. Sassuolo avait fait le coup lors de l'exercice 2015-2016, avant que l'Atalanta ne reprenne le flambeau l'an dernier, en terminant au quatrième rang du championnat. Cette saison, les ouailles de Gasperini, sortis avec les honneurs de la Ligue Europa par Dortmund, comptent bien remettre ça. Problème : ils ne sont plus l'unique trouble-fête de la Botte.Les, huitièmes avec 38 points, doivent s'effacer derrière la Sampdoria de Marco Giampaolo , qui compte six unités de plus. Lesdélivrent même pour le moment la meilleure saison de leur histoire depuis l'instauration de la victoire à trois points. Et pourront encore compter sur un Fabio Quagliarella increvable . À 35 ans passés, le papy de la Samp a déjà battu son record de pions inscrits sur une saison de Serie A, avec déjà 17 banderilles à son tableau de chasse. Luciano Spalletti persiste et signe : «» Un constat sans doute un poil trop optimiste aux yeux des, dont l'équipe n'a signé que deux victoires lors des dix dernières journées. Une dynamique contraire à celle du Milan, qui se ferait un plaisir d'enfoncer lespour clore cette 27journée.Invaincus en 2018, lespeuvent même rêver de Ligue des champions, puisqu'ils ne sont plus qu'à sept unités de leur rival lombard, actuel quatrième de Serie A. Pour y parvenir, Gattuso devrait mener la charge avec ses chouchous habituels, le renardeau Patrick Cutrone, ou encore Davide Calabria , qui commence à faire sien le poste de latéral droit. En face, l'Inter pourra toujours se raccrocher à un espoir nommé Icardi : blessé tout le mois de février, l'Argentin devrait commencer la rencontre et a manifestement bien choisi son moment pour faire son retour sur les prés.