La Serie A est le championnat le plus prolifique cette saison

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tandis qu'en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en France on disputait la finale de la coupe nationale, la Serie A, elle, s'est terminée ce week-end.La dernière journée du championnat italien a été prolifique avec 44 buts inscrits, ce qui a permis à la Serie A de passer devant la Liga à la moyenne de buts marqués par match sur l'ensemble de la saison (2,95 contre 2,94). La Bundesliga et la Premier League ne sont pas très loin derrière (2,81 et 2,80) alors que la dernière cuvée de la Ligue 1, pourtant meilleur que les précédentes, est comme d'habitude bonne dernière des cinq principaux championnats européens avec 2,6 buts de moyenne par rencontre.Le, c'est de l'histoire ancienne.