La Serbie et l'Islande au Mondial, l'Irlande et la Croatie en barrages

Vainqueurs de la Géorgie (1-0) et du Kosovo (2-0), la Serbie et l'Islande obtiennent leur ticket direct pour la Coupe du Monde 2018. La Croatie, vainqueur en Ukraine (0-2), et l'Irlande, victorieux des Gallois (0-1), devront passer par les barrages. La Slovaquie de Marek Hamsik, plus mauvais deuxième, pleure dans son coin.