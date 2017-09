La Serbie distance l'Irlande, l'Islande refroidie

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En costauds, les coéquipiers de Nemanja Matić se sont rassurés en écartant facilement les Moldaves. Flanqués sur leurs ailes, Mijat Gaćinović et le Romain Aleksandar Kolarov se sont chargés de plier le match dès la première demi-heure. Après le dessert servit par Mitrović, les Serbes font la bonne opération en devenant seuls premiers de leur groupe, suite au nul des Irlandais et en attendant le Galles Autriche de ce soir. Chaleur.L' Irlande Serbie de mardi prochain risque d'être bouillant. Car dans le même temps, les Verts se sont pris les pieds dans le tapis face aux Géorgiens. Malgré l'ouverture du score précoce de Dufy, les Géorgiens sont aller chercher un nul au courage avec l'égalisation de Valeri Kazaishvili. Avec quatre équipes encore en course, ce groupe D risque de garder son suspens jusqu'à son dénouement.Malgré la présence de cede Llullaku sur le front de l'attaque, les Albainais ont trimé pour se défaire à domicile de sympathiques Liechtensteinois. C'est le milieu Odise Roshi qui a débloqué la situation, suivi par Ansi Agolli quelques minutes plus tard. Les compatriotes de Lorik Cana se replacent troisième de leur groupe en embuscade du duo italo-espagnol. Et l'Albanais aime ça, les embuscades.Dauphins de leur groupe derrière la Croatie , les Islandais se sont fait cueillir à froid par leurs cousins nordiques de Finlande . Le milieu de New York City FC Alexander Ring , a trompé le gardien-cinéaste Hannes Halldórsson et permet à sa sélection de s'offrir sa première victoire des qualifications. À noter l'exploit de Gislason, entré à l'heure de jeu, qui a écopé de deux cartons jaunes en moins de trois minutes (73et 76). L' Islande reste dans la course mais peut se faire doubler par le vainqueur du match Ukraine Turquie qui se joue plus tard dans la soirée. Les irréductibles Islandais se réductibiliseraient-ils ?