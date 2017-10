La sélection norvégienne applique l'égalité salariale entre hommes et femmes

Coup double.Ce mois-ci, les joueuses internationales norvégiennes percevront une rémunération de 639 000 euros pour leur convocation contre 330 000 auparavant. Une belle augmentation qui est due à la volonté de la Fédération d'indexer les indemnités des femmes sur celles perçues par leurs homologues masculins. Désormais, Alexander Søderlund touchera autant qu'Ada Hegerberg. Cette égalité a été rendue possible par le geste des garçons, qui ont renoncé à leurs revenus commerciaux (soit 58 638 euros) et vont donc permettre aux filles de gagner autant qu'eux.Sauf que si les salaires étaient indexés sur les performances, ça ferait longtemps que la sélection féminine (championne du monde, d'Europe et olympique) émargerait à un niveau supérieur à celui des mecs.