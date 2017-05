La sélection italienne remaniée

PD

Un amical contre l'Uruguay et un match de qualifications contre le Liechtenstein : Laest déjà en vacances.Le sélectionneur de l'équipe d'Italie, Giampiero Ventura a dévoilé sa liste pour les matchs du mois de juin, et donc laissé ses meilleurs éléments au repos. La Juventus dispute la finale de la Ligue des Champions ce samedi et il n'y a également aucun joueur de la Roma, du Napoli, de la Lazio ni de joueur évoluant à l'étranger.Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese)Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Danilo D’Ambrosio (Inter), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone)Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo)Diego Falcinelli (Crotone), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta)