La seconde vie d'Adama Traoré

Il y a deux ans, Monaco claquait 14 millions d'euros pour l'exfiltrer de Lille. Mais pendant 24 mois, Adama Traoré a traversé un désert, la faute à une fracture de la cheville droite qui l'a tenu éloigné des terrains et diminué. Mais en trois apparitions cette saison, le Malien a démontré qu'il était très vraisemblablement de retour à son meilleur niveau.

Fracture de la cheville, prêt infructueux au Portugal et concurrence rude

Sauvé par le turn over

Le choix de Luis Campos

Par Nicolas Jucha

Propos de Jean-Michel Vandamme recueillis par Nicolas Jucha

Mercredi à New York, la maison Christie's a fait partir pour 382 millions d'euros le, un tableau reconnu comme œuvre de Léonard de Vinci. Près de 400 millions d'euros, soit un nouveau record dans le monde de l'art contemporain, qui remet à leur place les 222 millions posés pour Neymar cet été par le Paris Saint-Germain. Pendant ce fameux mercato qui a fait péter plusieurs durites à Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, l'AS Monaco s'était également gavée avec les ventes de Benjamin Mendy Tiémoué Bakayoko et surtout Kylian Mbappé, parti pour une offre globale à 180 millions d'euros. Quel point commun entre leet lede Bondy ? Le vendeur, car dans les deux cas, c'est Dmitri Rybolovlev qui est concerné. Le proprio de l'AS Monaco a visiblement un talent pour investir là où il faut et ainsi compenser les dégâts collatéraux de ses déboires amoureux. Si, pour le moment, il est compliqué d'affirmer que l'oligarche russe a quelques autres toiles à vendre au prix fort sous le coude, ce qui est certain, c'est qu'il a en revanche quelques joueurs à forte valeur marchande pour les prochains mercatos : Fabinho , Baldé Keita, Youri Tielemans ... Et peut-être également le revenant Adama Traoré.Recruté à l'été 2015 pour 14 millions d'euros (une belle somme alors que le jeune Malien commençait tout juste à pointer le bout de son nez avec Lille ), Traoré a vécu deux premières saisons galères avec l' ASM . En grande partie parce qu'en plein entraînement au mois d'octobre 2015, il se fracture la cheville droite. Fin de son premier exercice sur le Rocher dès le début de l'automne, avec seulement six matchs et une passe décisive au compteur. La suite, une longue et difficile convalescence, quelques apparitions et deux buts en Ligue 1, puis un prêt au Portugal , à Rio Ave , pour tenter de retrouver une condition physique digne de ce nom. Pas une franche réussite, avec sept bouts de match, un but, mais aucune titularisation. De quoi laisser planer l'ombre d'un talent définitivement perdu même si le début de mercato de l' ASM présageait un appel d'air dans l'entrejeu monégasque. Finalement, seul l'international français Bakayoko est parti, Youri Tielemans est arrivé, et Leonardo Jardim a construit son équipe sans son Malien. Qui a rongé son frein pendant les trois mois et demi, soit la préparation et les premières semaines de compétition.Puis la lumière est revenue récemment, sous la forme d'un choc Lyon-Monaco le 13 octobre durant lequel Leonardo Jardim tenait à faire souffler ses cadres. Sorti à dix minutes de la fin, Traoré a eu les honneurs d'une accolade appuyée et de quelques mots doux dans l'oreille de la part de son coach. Logique après avoir sorti une performance de haut vol, une grosse activité ponctuée d'une reprise magistrale du pied droit – il est gaucher, il faut le rappeler – malgré la défaite des siens.Depuis, celui qui a été formé dans les académies Jean-Marc Guillou puis à Lille n'a pas pris d'abonnement dans le onze de Jardim, seulement 19 minutes contre Caen le 21 octobre, puis une titularisation contre Guingamp le 4 novembre. Un premier match complet depuis des lustres, dans lequel le Malien a été moteur, avec notamment deux buts. «» analyse Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation de Lille, où le joueur a fini sa formation. «C'est d'ailleurs en étalant son talent au premier semestre 2015 que le Malien a suscité les convoitises de Monaco, prêt à claquer 14 millions sur un joueur non confirmé. «» , explique Vandamme. «» Pour le directeur de la formation lilloise, il ne fait aucun doute que son ancien joueur va très rapidement faire le bonheur de Monaco, malgré deux saisons en pointillé. Et qu'il rapportera lui aussi beaucoup d'argent au propriétaire de l'ASM : «» Et à un très gros prix.