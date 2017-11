La scuderia Crivelli

Qu'arrive-t-il à un renard lorsqu'il est enrhumé ? Il perd son flair. Voilà peut-être les raisons des problèmes de finition d'Enzo Crivelli en ce début de saison, à moins que son manque d'efficacité ne dépende plus d'Angers que de lui-même...







Angers Rennes Ligue 1 Diffusion sur

N’est pas Toko qui veut

Le prix de son coût

Par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Être à 22 ans le joueur le plus cher de l’histoire d’un club qui a vu passer Raymond Kopa, ça peut vous filer un coup au plexus. La preuve : même si le montant de ce record (quatre millions d’euros avec bonus), n’est pas à la hauteur des standards désormais observables en Ligue 1, force est de constater que depuis le début de la saison, Enzo Crivelli peine à faire virevolter sa queue de cheval du côté d’Angers. Un seul but et une passe décisive en neuf matchs de championnat, total souffreteux auquel on peut ajouter quatre cartons jaunes et une expulsion directe, son péché mignon. Perçu comme un renfort de premier choix après sa saison à dix pions du côté de Bastia, et sur lequel a été investi près de la moitié de l’argent récupéré grâce au transfert de Nicolas Pépé, l’Apache a pourtant plus de mal qu'avant à bander son arc. D’où la question suivante, qui commence à faire trembler les lèvres des supporters angevins : est-ce lui qui ne sait plus viser, ou ce sont les fournisseurs de flèches qui font mal leur boulot ?, confirme Enzo Miglierina, ami d’enfance avec qui il échange régulièrement.» Sur l’Île de Beauté, le bonhomme avait planté un doublé dès son deuxième match contre Lorient, avant de rester muet pendant cinq matchs et d’écoper de quatre matchs de suspension à la suite d’un front contre front avec Monsieur Delerue. Des conditions sensiblement similaires à ce que le Crivelli de cette saison a pu connaître, à savoir une impossibilité contractuelle de jouer contre Bordeaux, un but pour son premier match contre Amiens, puis une suspension de deux matchs pour un mauvaise geste sur Bryan Dabo contre Saint-Étienne. «, ajoute Miglierina.(défaite 3-0, ndlr)Philippe Dupont, président depuis quatre ans du septentenaire club de supporters, confirme, lui, que les difficultés rencontrées par l’attaquant ne lui sont pas entièrement imputables : «(Ketkeophomphone)» Que l’on ne s’y trompe pas : Crivelli est peu servi, certes, mais peu efficace aussi. Le Français a déjà perdu 33 ballons consécutifs à l’une de ses têtes (contre seulement 13 têtes réussies), et présente un pourcentage de duels gagnés de 40%, insuffisant pour un buteur dont le rôle est de peser sur les défenses adverses pour jouer en déviations. Et alors que Toko Ekambi a déjà tenté sa chance 26 fois depuis le début du championnat, cadrant les trois quarts du temps, Crivelli peine à dépasser le tir de moyenne par match.Une inefficacité à laquelle tente, match après match, de remédier Stéphane Moulin, avec l’instauration d’un 4-4-2 où son association avec Toko Ekambi le met plus en valeur. Ayant bénéficié d’une enveloppe de transferts plus conséquente que les années passées, l’entraîneur français doit aussi travailler à intégrer de nouveaux titulaires à son système de jeu (Fulgini, Coulibaly et Crivelli, notamment), comme le confirme Philippe Dupont : «» , pose-t—il, tout en préconisant de «» L’attaquant français, lui, ne doute pas, selon son ami homonyme Enzo : «» Juste un indien qui doit marquer avant qu’on ne demande son scalp.