La Samp' sirote la Roma

AS Rome (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Manolas, Juan Jésus, Kolarov - Strootman, Pellegrini, Nainggolan - Ünder, El Shaarawy, Džeko. Entraîneur : Di Francesco



Sampdoria (4-4-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru - Ramirez, Torreira, Barreto, Linetty - Caprari, Zapata. Entraîneur : Giampaolo

Cette fois-ci, Džeko n'a rien pu faire.Auteur du but de l'égalisation il y a quatre jours lors du match « aller » reporté de la troisième journée, le buteur international bosnien n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens face à la Sampdoria (0-1).Pourtant, après le revers de la Lazio sur le terrain du Milan un peu plus tôt dans la soirée, combiné à un match nul inattendu de l' Inter sur le terrain de la SPAL , la Roma avait une occasion en or de reprendre des points sur ses concurrents directs. Raté, la faute à l'increvable Duvan Zapata , qui a inscrit le seul but du match et son septième de la saison sur un service de Murru à dix minutes de la fin (80). Ce match a par ailleurs failli être celui des gardiens, tant Alisson comme Viviano – qui a repoussé un penalty de Florenzi avant la pause – ont brillé sur la pelouse de l'Olimpico ce soir. Une mauvaise opération pour la Roma, qui n'a plus gagné depuis six matchs. Il va falloir se reprendre, et vite.