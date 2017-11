La Samp poignarde la Juve

Sampdoria(4-3-1-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic - Barreto, Torreira, Praet - Ramirez - Quagliarella, Zapata. Entraineur : Marco Giampaolo



Juventus (4-2-3-1) : Szczesny - Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah - Pjanić, Khedira - Cuadrado, Bernardeschi, Mandžukić - Higuaín. Entraineur: Massimiliano Allegri

Trois balles dans le buffet.Dominée mais d'une sérénité à toutes épreuves, la Samp, ultra réaliste, a croqué une Juve incapable de trouver la faille au stade Luigi-Ferraris. Les Génois ont dégainé à trois reprises face à des Piémontais parfois anesthésiés, d'abord grâce à un coup de casque opportuniste de Duván Zapata, ensuite en finissant le travail par Torreira puis Ferrari.Pourtant, la Vieille Dame ne s'est auparavant pas privée de mitrailler méthodiquement le but de la Samp. Higuain, omniprésent sur le pré, voit ses tentatives à chaque fois détournées par une jambe ou une cheville adverse, Cuadrado envoie une galette à bout portant que dévie in extrémis Viviano, tandis que Mandzukic manque de précision au moment de conclure dans la zone de vérité. Un festival d'occasions vendangées que lessanctionnent donc grâce à Zapata, leur numéro neuf maison, qui plante sa cinquième banderille de la saison.Max Allegri s'agace et fait entrer dans la danse Paulo Dybala , jusqu'ici laissé au repos sur le banc au coté de Gigi Buffon. Mais la Samp garde la pèche. Mieux, elle accélère le tempo et double la mise par Torreira, qui décoche une jolie frappe à l'entrée de la surface, qui scotche Szczesny. Puis transforme sa victoire en démonstration, grâce à Ferrari, qui profite d'un service cinq étoiles de Quagliarella pour planter une troisième banderille, seul face à la cage. La Juve évite seulement l’humiliation grâce à Higuain, qui réduit la marque en fin de match sur penalty, puis Dybala.Une défaite qui fait désordre pour la Vieille Dame, désormais à quatre points de Naples et qui ne fait pas le plein de confiance avant d'affronter le Barca en C1 mercredi prochain. Tout baigne en revanche pour la Samp, qui continue de se faire une place au soleil et consolide sa sixième place au classement.