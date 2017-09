La Samp éteint le Milan

4

UC Sampdoria(4-3-1-2) : Puggioni– Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic – Barreto, Torreira, Praet– Ramirez (Verre 84e)- Quagliarella, Zapata. Entraîneur : Marco Giampaolo

AC Milan(3-5-2) : Donnarumma – Zapata , Bonucci , Romagnoli - Abate (Borini 81e), Kessie, Biglia, Bonaventura (Cutrone 78e), Rodriguez – Suso (Calhanoglu 78e), Kalinic. Entraîneur : Vincenzo Montella

Le cirque Zapata.Milanais etse font face cet après midi avec chacun un Zapata dans leur onze de départ. Le défenseurCristián Zapata pense d'abord offrir bien malgré lui un penalty à la Samp, qui est logiquement annulé après que l'arbitre a eu recours à l'arbitrage vidéo. Son homonyme Duvan se met lui plusieurs fois en évidence en allumant quelques étincelles dans la surface du. Mais il voit dans un premier temps ses tentatives détournées par les grandes pognes de Gigi Donnarumma.Pas grave, la Samp continue de démontrer que ce n'est pas un hasard si elle est invaincue en championnat depuis le début de la saison. Compacte, bien rodée collectivement, elle domine Milan sans pour autant trouver la faille. Du moins jusqu'à ce que Duvan Zapata ne se décide à régler la mire. Après un cafouillage dans la surface, l'attaquant colombien fusille à bout portant Donnarumma. Milan continue de roupiller et Montella fait entrer coup sur coup Calhanoglu, Cutrone et Borini histoire de réveiller ses poulains. Bien tenté, mais insuffisant pour secouer les Lombards, qui encaissent même un second but signé Ricky Alvarez, tout juste entré en jeu.Sale après midi pour les, qui subissent leur deuxième revers de la saison après le 4-1 encaissé contre la Lazio . Et accusent déjà six points de retard sur la Juventus et le Napoli au classement.