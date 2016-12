La Samp calme le Toro, Sassulo se donne un peu d'air

Le Torino, qui restait sur trois succès de suite en Serie A, s'est incliné face à une Sampdoria solide défensivement et inspirée offensivement. Sassuolo a fessé proprement Empoli, tandis que Cagliari a concédé le nul dans les dernières minutes face à Crotone.

AC Milan 2-1 Crotone

Pescara 1-1 Cagliari

Sampdoria 2-0 Torino

Sassuolo 3-0 Empoli

Lazio 0-2 AS Roma

S'il y a un type qui vieillit plutôt bien, c'est évidemment Marco Borriello et son pied gauche, qui lui permet d'inscrire son sixième but en Serie A cette saison. Malheureusement pour Cagliari, Davide Di Gennaro est beaucoup moins inspiré que son pote Marco. L'ancien Milanais trouve le moyen de se choper deux jaunes en cinq minutes et doit laisser ses partenaires à dix. Les Sardes s'efforcent alors de préserver leurs cages et sont à deux doigts d'y parvenir... Jusqu'à ce que Gianluca Caprari marque le but de l'égalisation au bout du bout du temps additionnel.La Samp se met d'abord en évidence en allumant quelques mèches par Muriel et Quagliarella. Pas suffisant pour échauder le Torino, qui multiplie les attaques. Belotti, Falque et Ljajić arrosent à tout-va, mais les hommes de Mihajlović sont incapables de trouver le cadre. Le Toro fulmine, mais la Samp tient le choc en continuant de placer quelques attaques placées. Et va même trouver la faille sur corner grâce à Édgar Barreto, qui contrôle du droit avant d’enchaîner en pivot du gauche, pour tromper Hart en douceur. Les Grenats ne se remettront pas de l'ouverture du score et la Samp s'offre même le luxe de doubler la mise en fin de match par Patrik Schick, qui marque à bout portant.Noël en avance pour Sassuolo cet après-midi. Empoli, ultra fébrile, n'a fait que des cadeaux aux. Skorupski s'en va d'abord balayer sèchement Ragusa dans la surface. Lorenzo Pellegrini transforme la sentence. Puis Croce se rend coupable d'une mimine dans ses seize mètres. Cette fois-ci, c'est Federico Ricci qui marque son péno sans forcer. Empoli s'énerve et a droit à une distribution collective de cartons, puisque les Toscans regagnent les vestiaires avec quatre jaunes au compteur. Skorupski continue de passer une après-midi bien dégueulasse en renvoyant le cuir dans les pieds de Ragusa juste après la pause, qui triple la mise pour les siens. Empoli a la tête dans le sable et ne s'en relèvera pas. Sassuolo respire enfin et signe sa première victoire depuis le 16 octobre dernier.