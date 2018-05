La Russie s'incline face à l'Autriche

MA

Une seule défaite sur les douze derniers matchs, six victoires de rang, aucun but encaissé depuis cinq heures et cinquante minutes. Pas de doute, l'Autriche est prête pour la Coupe du monde qui débute dans deux semaines. Seul petit bémol : parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir vivants de leur groupe d'éliminatoires, les coéquipiers de David Alaba regarderont le Mondial depuis leur canapé.Hier soir à Innsbruck, les Autrichiens ont séché un peu plus leurs larmes en battant la Russie (1-0). C'est le joueur de Schalke 04, Alessandro Schöpf , qui a inscrit le seul but du match (28).Les Russes n'ont plus gagné depuis octobre dernier et tenteront de mettre fin à cette série mardi face à la Turquie, dernier match de préparation du pays hôte.Il s'agira ensuite de relever un dernier challenge : être la deuxième nation après l'Afrique du Sud à sortir au premier tour de sa Coupe du monde ?