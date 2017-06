La Russie s'impose en ouverture

Russie 2-0 Nouvelle-Zélande

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Russie entame bien sa répétition générale.Qualifiée pour la Coupe des confédérations grâce à son statut de pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, la Russie tient avec cette compétition un test avant l'échéance de 2018. Et pour l'instant, après son match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande , le test est positif.Dominateurs dans tous les compartiments du jeu ce samedi après-midi, les Russes ouvrent le score à la demi-heure de jeu, en profitant d'une maladresse de Michael Boxall . Après un tir sur le poteau de Denis Glushakov , le néo-zélandais ne peut s'empêcher de conduire le ballon au fond de ses propres buts. Et à la 69e minute, les Russes font enfin le break par l'intermédiaire de Fedor Smolov . Dans le dos de La Défense adverse, la contre-attaque est terrible.L'autre match de la poule opposera le Portugal et le Mexique dimanche après-midi.