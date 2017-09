La Russie prête à accueillir les supporters anglais

LG

Examen blanc.Les rencontres de C1 entre le Spartak Moscou et Liverpool , et entre le CSKA Moscou et Manchester United constituent deux beaux entraînements pour les dispositifs de sécurité prévus pour le Mondial 2018.Selon, la Russie a décidé de mettre le paquet, histoire de dissuader les fans deset desde se mettre sur la tronche, que ce soit ensemble contre les Russes, ou même entre eux.La division E du ministère de l’Intérieur russe a mis les petits plats dans les grands, en installant une ligne téléphonique multilingue ouverte 24h/24, en haussant les amendes pour hooliganisme jusqu’à 670 euros et quinze jours de détention, et en mettant en place une garde de sécurité ouverte au volontariat de civils.Ça sent la poudre.